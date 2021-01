Samsung gaat oplader en oordopjes vaker weglaten - Apparata

Langzaam maar zeker maakt Samsung de beslissing om een oplader en standaard meegeleverde oordopjes weg te laten als je een smartphone koopt.

Het offensief dat Apple begonnen is begint langzamerhand werkelijkheid te worden voor andere merken. Samsung levert geen lader met de nieuwe Galaxy S21. Het zal geen verrassing zijn dat ook andere modellen van het merk gaan volgen.

Samsung oplader

De Zuid-Koreaanse techgigant heeft tekst en uitleg gegeven tijdens een Q&A. Zo gaat het merk in stapjes de lader en oordopjes weglaten bij de modellen. Het kan dus nog zijn dat je nu een nieuwe Samsung smartphone koopt en gewoon een lader in het doosje aantreft. Er komt echter een tijd dat dit niet langer zo is.

Het is niet duidelijk of Samsung de lader gaat weglaten bij alle smartphones. Zo bestaat er een kans dat de goedkoopste modellen wel nog een lader krijgen. Denk aan markten waar het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat er al thuis een lader aanwezig is.

Het is uiteindelijk afwachten welke modellen straks wel en welke niet een oplader van Samsung krijgen. Een puntje om op te letten als je een online bestelling plaatst. Mocht er geen lader meegeleverd worden, dan dient dit duidelijk gecommuniceerd te worden aan jou als klant.