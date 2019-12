Samsung Galaxy A01 zojuist in alle stilte gelanceerd

Het toestel komt ook naar Europa...

Samsung heeft na de lancering van de Samsung Galaxy A51 en Samsung Galaxy A71 een nieuw model in de lijn van Samsung Galaxy 2020-smartphones gelanceerd. Aangezien de Samsung Galaxy A01, zoals het toestel heet, een budgetmodel is, is de lancering in relatieve stilte gegaan. Het toestel biedt dan ook de specificaties die je van een instapmodel mag verwachten. Degelijk, maar weinig schokkends, al is het opvallend dat ook dit toestel naar verwachting Android 10 af-fabriek geïnstalleerd krijgt.

Het toestel is voorzien van een HD+ Infinity V-display van 5,7 inch. Het toestel is voorzien van een octa-core Quad 1.95 GHz + Quad 1.45GHz Qualcomm processor en komt naar keuze met 6 of 8 GB RAM werkgeheugen. Daarnaast voorziet de Samsung Galaxy A01 standaard 128 GB opslagcapaciteit. Deze kun je met een microSD-kaart uitbreiden tot maximaal 512 GB. Aan de achterzijde is een dual cam ingebouwd met 13 MP hoofdcamera, die ondersteund wordt met een 2 MP dieptesensor. Aan de voorkant bouwde men een selfiecamera van 5 MP in. Het toestel is verder voorzien van een 3.000 mAh-batterij. De afmetingen zijn 14,63 bij 7,086 centimeter en het toestel is 8,34 millimeter dik. Qua kleurstelling heb je de keuze uit zwart, blauw en rood.

Daarmee heeft het toestel dus een upgrade gehad ten opzichte van het exemplaar dat bij Geekbench door de molen is gegaan.

Inmiddels is bekend dat het toestel ook in Europa op de markt komt. Over de beschikbaarheid en eventuele prijs in Nederland is nog niets bekend. Naar verwachting ligt de prijs, als deze Samsung Galaxy A01 in Nederland gelanceerd wordt, echter onder die van de Samsung Galaxy A10. Deze kostte bij introductie zo’n € 150,- en is inmiddels vanaf € 137,- te verkrijgen. Het lijkt er dus op dat Samsung serieus werk maakt van de verovering van de budgetmarkt.

Bron: Sammobile