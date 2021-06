Samsung Galaxy A22 is misschien wel jouw volgende smartphone - Apparata

Samsung heeft met de Galaxy A22 weer een nieuwe smartphone binnen de A-reeks aangekondigd. Misschien is dit wel jouw volgende toestel.

Waarom die aanname? Nou, de Galaxy A-serie is verschrikkelijk populair in Nederland. Logisch ook, want het recept smaakt goed. Je hebt een kwalitatieve Samsung smartphone met prima specs voor een scherpe prijs. En dat kenmerkt de Galaxy A-serie al een tijdje, wat het succes verklaart.

De nieuwste telg is de Samsung Galaxy A22 5G. Met een 6.6-inch FHD TFT scherm is best een groot ding. De telefoon weegt dan ook 203 gram, wat best flink is. Je hebt 5G connectiviteit, een 5.000mAh batterij en toegang tot 15W snelladen. De camera bestaat uit drie units, een 48 MP + 5 MP + 2 MP combi om precies te zijn. Aan de voorkant zit een 8 MP camera. Je hebt 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag.

De behuizing van de telefoon is gemaakt van plastic. Daarmee moet de smartphone het vooral hebben van zijn hardware en niet van het uiterlijk. Dat zal namelijk wat goedkoop aanvoelen. Echter, daar is de prijs dan ook naar.

Je kunt de Samsung Galaxy A22 5G kopen in de kleuren Grey, White of Violet. Vanaf begin juli is de smartphone verkrijgbaar voor een prijs van € 229,-