Samsung Galaxy Chrome 2 360 mag vies worden

Drinken knoeien over het toetsenbord van de nieuwe Samsung Galaxy Chrome 2 360 is geen probleem. Maar er valt meer te vertellen.

Overweeg je een tablet en een laptop dan zijn er vandaag de dag ook hybride oplossingen verkrijgbaar. Die nieuwste oplossing komt in vorm van de Samsung Galaxy Chrome 2 360. Zoals de naam al weggeeft is dit het tweede model van de eerder uigebrachte Galaxy Chrome.

In de intro kon je al lezen dat de Samsung Galaxy Chrome 2 bestand is tegen viezigheid. Het toetsenbord tenminste. Daarover gesproken. De toetsen en de touchpad zijn groter in vergelijking met zijn voorganger.

Verder is het goed om te melden dat de nieuwe Chrome 2 360 een hogere resolutie heeft en een helderder LED display van 12.4-inch groot. Met een gewicht van 1.28 kg en een dikte van 16.9 mm is het ook nog eens een compacte laptop-tablet.

Deze Samsung beschikt over een koptelefoonaansluiting, een ingang voor microSD en drie USB-aansluitingen. Tweemaal Type C en eenmaal USB 3.2.

De Samsung Galaxy Chrome 2 is uitgerust met een Intel Celeron N4500 processor. De videokaart is een Intel UHD. Opslag dan, 64 of 128 GB en je hebt 4 of 8 GB RAM geheugen. Opladen verloopt via USB Type-C met een 45W lader.

De batterij is 45.5 Wh groot. Het apparaat komt in één kleur en dat is zilver. In het persbericht heeft Samsung niet bekendgemaakt wat de Galaxy Chrome 2 360 moet gaan kosten.