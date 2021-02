Samsung Galaxy F62 heeft enorme batterij en schappelijke prijs - Apparata

Samsung komt met de Galaxy F62, een verrassend goedkope midranger met gigantische batterij en ex-vlaggenschip processor.

Samsung lanceert binnenkort de gloednieuwe Galaxy F62, een schappelijk geprijsde smartphone met een gigantisch scherm en batterij. Het toestel zal worden uitgerust met de vlaggenschip-processor uit 2019. Al met al lijkt de F62, die in eerste instantie alleen in India uitkomt, op een monsterlijke midranger.

Samsung Galaxy F62

De Samsung Galaxy F62 zal op 22 februari verschijnen via het Indiase Flipkart, zo meldt Samsung. Het gaat om een stevig 6.7-inch AMOLED toestel, aangedreven door de Exynos 9825. Die processor zagen we in 2019 ook al voorbij komen in de Galaxy S10 en Note 10-serie.

Wat betreft camera’s komt de F62 met een quad-setup; 64MP als hoofdzakelijke schieter, met een 32MP selfiecamera. Er komen twee RAM-uitvoeringen op de markt, namelijk 6GB en 8GB. Beide toestellen hebben 128GB intern geheugen die uit te breiden is tot 1TB.

Verder trekt de gigantische batterij nog de aandacht. De Galaxy F62 zal worden uitgerust met een 7000mAh batterij, ofwel een van de grootste accu’s die Samsung ooit op de markt bracht. Het geheel zal met 25W (USB-C) opgeladen kunnen worden.

Zoals vermeld, zal de midranger in eerste instantie uitkomen in India. Het is nog niet bekend of we ook in de Benelux van de F62 kunnen genieten. Zo ja, dan mogen we een verrassend goedkope smartphone met solide specs verwachten. In India komt het toestel voor 24.000 rupees (vanafprijs) uit, wat omgerekend neerkomt op ongeveer €273.