Samsung Galaxy Note 20 prijs is gelekt

De Samsung Galaxy Note 20 prijs is niet mals, maar we hadden ook niet anders verwacht van dit toestel.

Over een maandje onthult Samsung de nieuwe Galaxy Note 20. Naarmate de onthulling dichterbij komt, neemt ook informatie over de smartphone toe. Tot spijt van Samsung natuurlijk, maar dit mag geen verrassing zijn. Vrijwel altijd lekt informatie van de Zuid-Koreaanse techgigant vroegtijdig uit.

De doorgaans betrouwbare Twitter-gebruiker Ice Universe heeft al het één en ander over de Samsung Galaxy Note 20 bekendgemaakt, maar de prijs was nog onduidelijk. Daar komt de Twitter-gebruiker nu op terug. Volgens de bron is de smartphone alles behalve een voordelige aanschaf.

De prijs van de Samsung Galaxy Note 20 komt uit in de bovenkant van de markt. De vanafprijs ligt op 999 dollar. Het topmodel, de Galaxy Note 20 Ultra, gaat maar liefst 1.299 dollar kosten. Dat betekent een prijsverhoging van zo’n vijftig euro, als je het naar euro’s gaat omrekenen en vergelijkt met zijn voorganger.

De Galaxy Note 20 is het grootste toestel van Samsung. Kenmerkend voor de Note-serie is het pennetje dat er altijd bijgeleverd wordt. Hier in Nederland lijkt de Galaxy S-serie doorgaans een stuk geliefder. Qua prijs zitten de toestellen altijd dicht bij elkaar. Maar hoevaak heb jij iemand met een stylus zien spelen op zijn smartphone in de trein of metro?