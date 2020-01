Samsung Galaxy S20+ gelekt

En daarmee weten we nu officieel dat de smartphone geen Galaxy S11 gaat heten.





Nog even en dan onthult Samsung de gloednieuwe Galaxy-serie. Aan de hand van lekken en geruchten weten we al het één en ander over Samsungs nieuwste. Echter, zo gedetailleerd als dit lek hebben we nog niet eerder gezien.

Via XDA Developers zijn foto’s opgedoken van de nieuwe Samsung Galaxy S20+ 5G. De smartphone wordt opgestart en in de animatie is inderdaad deze naam van het toestel te zijn. Daarmee kloppen eerdere geruchten dat de opvolger van de Galaxy S10 niet Galaxy S11, maar Galaxy S20 zou gaan heten.

Voorspelbaar, maar ook noemenswaardig, is het feit dat Samsung meerdere varianten van de Galaxy S20 op de markt gaat brengen. Deze Galaxy S20+ 5G is het vermoedelijke topmodel. Andere varianten worden waarschijnlijk de Galaxy S20+, de Galaxy S20 en wellicht in een later stadium ook een Galaxy S20e.

De onthulling is over een paar weken. Op 11 februari presenteert Samsung de smartphone officieel tijdens het Galaxy Unpacked evenement in San Francisco, Californië.