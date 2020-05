Dit is de Samsung Galaxy S20 Tactical Edition (TE)

Zonder twijfel de stoerste Samsung Galaxy S20, maar kan jij hem kopen?

Met de lancering van de Samsung Galaxy S20-serie heeft Samsung weer heel wat verkoopsuccessen op de markt gezet. De Samsung Galaxy S20 Tactical Edition (TE) zat daar niet bij, maar die is inmiddels ook gelanceerd. Deze speciale versie van de populaire smartphone is ontwikkeld voor de Amerikaanse overheid en onder meer in te zetten voor het leger.

Wat maakt de Samsung Galaxy S20 TE zo speciaal?

Uiteraard is de Samsung Galaxy S20 TE in veel opzichten te vergelijken met de reguliere Galaxy S20, maar er zijn een aantal speciale opties ingebouwd. Zo maakt men gebruik van het DualDAR encryptiesysteem, waardoor er een dubbele encryptie aan beveiliging is. Hiermee kan je op de smartphone veilig geheime data bewaren.

Ook is er een optie ingebouwd die de ‘night view’ modus automatisch uitschakelt als de gebruiker zijn nachtkijker gebruikt. Verder zijn er tal van handige snufjes ingebouwd. Zo kan je de smartphone bedienen met handschoenen aan, is de smartphone voorzien van een ‘kill switch’ en kun je ook communiceren als alle dataverbindingen wegvallen. Verder kan je de smartphone ook ontgrendelen in landscape modus. Uiteraard is ook de communicatie zwaar beveiligd door gebruik van het Knox Security Platform.

Tot slot is ook de case speciaal geprepareerd om extreme omstandigheden te kunnen doorstaan. De liefhebbers van mooie actiefilmpjes kunnen gerust zijn, het triple-camerasysteem blijft.

Kun je de Samsung Galaxy S20 TE kopen?

Deze specifieke versie is alleen te bestellen bij ‘selected IT Channel partners’ dus het lijkt onwaarschijnlijk dat je deze legerversie binnenkort in je handen zal hebben (tenzij je natuurlijk voor het Amerikaanse leger werkt). Toch zie je vaak dat de features van dit soort speciale smartphones hun weg vinden naar consumentenmodellen. Als we een suggestie mogen doen: de bediening met handshoenen lijkt ons wel wat op een koude winterdag.

Bron en foto’s: Samsung