Samsung Galaxy S20: zo zie je hem als eerste!

Volg vanavond live de onthulling.





Vanavond om 20:00 uur (Nederlandse tijd) is het eindelijk zover. Dan begint het Samsung Galaxy Unpacked event in San Francisco. De keynote van het Zuid-Koreaanse techbedrijf is live te volgen via het internet.

We weten dat Samsung vanavond de Galaxy S20-serie gaat onthullen. Deze opvolger van de Galaxy S10 werd eerst Galaxy S11 genoemd, maar we weten Samsung heeft gekozen voor een nieuwe naam in vorm van de S20. Ook de opvolger van de Galaxy Fold verschijnt vanavond. Net als de Galaxy S20 is er hier sprake van een nieuwe naam. Geen Galaxy Fold 2, maar de Galaxy Z Flip. Aan de naam Galaxy Fold kleeft een beschadigde reputatie, dus wat dat betreft is het logisch dat Samsung een andere weg inslaat.

Naast deze nieuwe smartphones kunnen we ook andere (kleinere) aankondigingen verwachten. Misschien een nieuwe Galaxy smartwatch, of een nieuwe Galaxy tab tablet. Of nieuwe Galaxy Buds ‘Plus’. Dit laatste is weer een logisch antwoord op de recent onthulde Apple AirPods Pro

De livestream begint om 20:00. Je kunt de stream onder andere volgen via de website van Samsung.