Samsung Galaxy S21 info schept verwarring - Apparata

Weten waar je aan toe bent. Tja, de nieuwste Samsung Galaxy S21 info schept op dat vlak nogal wat verwarring.

Wanneer komt de nieuwe Samsung Galaxy S21? Daar lijken de meningen over verdeeld. Tot op heden leek het erop dat Samsung zou hebben gekozen voor een eerdere lancering in vergelijking met het verleden. Normaal gesproken komt een Galaxy vlaggenschip in februari of maart, nu duiden de geruchten erop dat er al een lancering komt in januari.

Oh, nee toch niet. Althans, die conclusie kun je trekken op basis van de nieuwste Samsung Galaxy S21 info. Zo stelt Android Headlines dat de S21 toch in februari komt. Een reden is dat zowel Qualcomm als Samsung nog geen nieuwe generatie chipset hebben aangekondigd. We zitten al in november en in zo’n korte tijd een nieuwe chipset in de Galaxy S21 krijgen zit er niet in. Samsung brengt altijd twee verschillende soorten chipsets in de telefoons van het merk, afhankelijk van de regio waar je woont. Dat kan een Snapdragon van Qualcomm zijn, of een Exynos van Samsung zelf.

Samsung doet het altijd goed in Nederland en ook hier zal de Galaxy S21 ongetwijfeld goed in de smaak vallen. In vergelijking met de S20 verwacht men geen grote veranderingen. Een mooier scherm, een betere camera en een snellere processor. Je kent het wel.