'Samsung Galaxy S21 komt eerder dan verwacht' - Apparata

Er is een specifieke datum genoemd waarop de nieuwe Samsung Galaxy S21 gaat komen en daarmee komt de smartphone eerder dan verwacht.

Normaal gesproken is het zo dat Samsung een Galaxy vlaggenschip in het voorjaar presenteert. Vaak in maart met een Galaxy Unpacked evenement. Voor 2021 heeft Samsung vermoedelijk andere plannen. De Zuid-Koreaanse techgigant zou de lancering van de Samsung Galaxy S21 enkele maanden naar voren halen.

Dat beweert Jon Prosser, een bekende naam in het wereldje van lekken. Hij stelt dat Samsung de Samsung Galaxy S21 gaat onthullen op 14 januari 2021. Daarmee benoemt de lekker een specifieke datum. Dat ga je niet rondbazuinen als je niet zeker bent van je zaak. Toch is het goed om het nieuws met een korreltje zout te nemen. Het is en blijft een gerucht.

Verder beweert Prosser dat op diezelfde 14 januari de orderboeken van de Samsung Galaxy S21 geopend zullen worden om een pre-order te noteren. De verkoopstart volgt op 29 januari. Er komen naar verluidt drie smartphones. Het gaat hier om de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en het topmodel, de Galaxy S21 Ultra. Ook zijn de kleuren gelekt. Volgens Prosser komen de smartphones in de kleuren zwart, wit, grijs, zilver, violet en roze. Goed om te weten is dat het niet de eerste keer is dat er geruchten klinken dat het nieuwe Samsung Galaxy vlaggenschip eerder gepresenteerd gaat worden. Dit maakt het een interessant gerucht.