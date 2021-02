Je zit voortaan nog langer gebakken met Galaxy smartphones - Apparata

Samsung kondigt aan dat ze nieuwe Galaxy-smartphones (2019 of nieuwer) nóg langer van beveiligingsupdates zullen voorzien.

Nieuwe Samsung Galaxy smartphones krijgen extra lang beveiligingsupdates, zo kondigt het bedrijf in een persbericht aan. Galaxy-toestellen uit 2019 of nieuwer genieten voortaan van vier jaar lang ondersteuning. Daarmee wordt het nog net even wat aantrekkelijker om een Galaxy te kopen. Zeker vergeleken met concurrenten.

Samsung verlengt dus de ondersteuning met beveiligingsupdates van alle toestellen met Galaxy-noemer met een jaar. Het gaat hierbij om vier jaar updates vanaf het moment dat de toestellen uitkomen. Dat is dus niet alleen de Galaxy S20, maar ook de goedkopere A51 en de high-end Galaxy Z Fold 2. Je checkt de volledige lijst van langer ondersteunde smartphones in het gelinkte persbericht.

Voorheen werd standaard drie jaar beloofd, al kregen veel duurdere toestellen ook daarna nog sporadisch een update. Eigenaren van een Galaxy-smartphone die hiervoor in aanmerking komen, krijgen van Samsung afhankelijk van het toestel maandelijkse of op kwartaalbasis beveiligingsupdates. Daarbij geldt doorgaans hoe duurder het toestel, hoe vaker een update.

Stevig concurreren

Waarom Samsung de verlengde ondersteuning nu introduceert is niet helemaal duidelijk. Wel geeft het ze vanzelfsprekend een streepje voor op fabrikanten die slechts drie jaar (of minder) beloven. En dat betreft verreweg de meeste Android-fabrikanten. Gebruikers weten zo zeker dat ze voorlopig gebakken zitten met een toestel van de Zuid-Koreanen.

Dat is in de huidige smartphone-industrie overigens ook helemaal niet gek. High-end toestellen worden steeds duurder, dus als je dan al €1500 voor een Ultra neerlegt, dan zal je er ongetwijfeld zo lang mogelijk mee willen doen.

Daar zullen niet alle fabrikanten het mee eens zijn, zo blijkt uit de steeds kortere ondersteuningsperiode. Hoe dan ook, Samsung belooft Galaxy-toestellen uit 2019 in elk geval tot 2023 van beveiligingsupdates te voorzien.