Samsung Galaxy Tab S6 Lite: goedkope alleskunner?

Of je nu de tablet voor privé- of werkomstandigheden gebruikt. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite zou alles moeten kunnen.





Je wilt niet meerdere tablets in je huishouden hebben los slingeren. Eén tablet voor al je toepassingen is de ideale oplossing, maar welke? De keuze is reuze en daar heeft Samsung nog een extra aan keuze toegevoegd. Ontmoet de nieuwe Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Het apparaat heeft een 10.4-inch display en komt met One UI: de nieuwste interface van Samsung, geoptimaliseerd voor het grotere tabletscherm. De tablet is uitgerust met de virtuele assistent Bixby, zoals Bixby Voice, Bixby Vision en Bixby Routines.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite heeft 4 GB werkgeheugen en 64 of 128 GB opslag. Met een Micro SD-kaart is dat uit te breiden naar maximaal 1 TB. De tablet komt met een acht megapixel camera op de achterkant. Selfies maken of videobellen doe je met een vijf megapixel camera aan de voorkant.

Er is sprake van een 7.040mAh batterij en de tablet weegt 465 gram (of 467 gram voor de LTE-variant). De nieuwe Samsung Galaxy Tab S6 Lite is vanaf 30 april verkrijgbaar vanaf 379 euro (of 439 euro voor de LTE) in de kleuren Oxford Gray en Angora Blu.