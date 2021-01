Samsung Galaxy Upcycling maakt oude telefoons weer nuttig - Apparata

Screen @Samsung

Samsung maakt oude smartphones weer nuttig met het Galaxy Upcycling at Home programma. En het is nog goed voor het milieu ook.

Tijdens CES 2021 kondigt Samsung een mooi initiatief genaamd Galaxy Upcycling at Home aan. Daarmee belooft het miljardenbedrijf updates uit te brengen voor oudere smartphones. Die updates toveren anderzijds nutteloze toestellen om tot internet of things-apparaten (IoT). Dat maakt vergroot het nut van een oud vergeten toestel aanzienlijk én bespaart moeder aarde een hoop extra rotzooi.

Samsung Galaxy Upcycling at Home

Enkele jaren geleden kondigde Samsung voor het eerst hun Galaxy Upcycling initiatief aan. Het moest milieuvervuiling door oude elektronica terugdringen. Tot dusver hebben we daarentegen weinig van het concept gehoord. Tot de huidige CES techbeurs dus.

Samsung kondigt een software update aan waarmee je oude Galaxy smartphones weer nut kan geven. Zo noemt het Zuid-Koreaanse bedrijf het voorbeeld van een babyfoon; gebruikers kunnen een oude smartphone als het ware omtoveren tot een veredelde babyfoon die contact maakt met het lokale internet en eventueel communiceert met je huidige toestel.

Een andere toepassing heeft alles met de lichtsensor van oude smartphones te maken. Je kunt bijvoorbeeld een Galaxy S6 omtoveren tot slimme sensor waarbij het automatisch licht en het gebrek daarvan detecteert en slimme lampen aanzet.

Dat laatste is misschien een beetje een omslachtige toepassing van een simpele lichtsensor. Maar aan de andere kant, beter gebruik je een oud smart device nog voor kleinigheden. Het alternatief is een veredelde stofvanger. Of nog erger, een nauwelijks recyclebaar stuk afval op een vuilnisbelt.

Als je heel kritisch wilt zijn kun je wel opperen of Samsung niet gewoon de software support van hun smartphones moet verlengen. Waarom geen 10 jaar ondersteuning?! Natuurlijk kost dat klauwen vol geld, om nog maar te zwijgen over de cyberveiligheid risico’s die met de jaren groter worden.

Het is nog niet bekend wanneer Samsung de beloofde Galaxy Upcycling at Home updates gaat uitrollen. Ook moet nog blijken welke oudere smartphones de ondersteuning krijgen.