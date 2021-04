Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 2 waterdicht? - Apparata

Foto Galaxy Z Fold 2 via Samsung

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 2 krijgen volgens insiders een IP-rating en worden dus in zekere maten waterdicht!

De allereerste opvouwbare Samsung Galaxy Fold was alles behalve stevig, duurzaam en robuust. Met iedere generatie gaat de nieuwe vormfactor van Samsung daarentegen een stukje minder snel (uit zichzelf) kapot. Voor de derde generatie Galaxy Z Fold én de volgende Flip zou Samsung zelfs een geavanceerde bescherming in gedachten hebben.

Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 2 waterdicht

Insiders vertellen tegen SamMobile dat Samsung de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 2 waterdicht gaat maken. Zo zouden allebei de toestellen een officiële IP-rating krijgen. Dat is ontzettend goed nieuws voor alle toegewijde fans die potentieel duizenden euro’s aan een nieuwe opvouwbare smartphone uitgeven. Vooralsnog heeft geen enkele foldable van Samsung een IP-rating gekregen.

Uiteraard is het zeer onwaarschijnlijk dat je de Z Fold 3 onder de douche mee zal kunnen nemen. Een high-end IP68-rating is vooralsnog haast onmogelijk vanwege het open scharnier van een opvouwbare smartphone. Zelfs spatwaterdichtheid zou daarentegen al mooi meegenomen zijn. In theorie zou één waterdruppel een huidige Fold of Z Flip immers kunnen verwoesten.

De exacte rating voor stof- en waterdichtheid blijft vooralsnog even gissen. Het is nog niet eens gezegd dat de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 2 dezelfde rating krijgen. Wellicht dat het clamshell-design iets gemakkelijker tegen stof en water te beschermen is dan het openvouwende phablet-ontwerp. Beide opvouwbare smartphones worden ergens deze zomer verwacht, dus we weten ongetwijfeld binnenkort meer.