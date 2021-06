Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn gelekt - Apparata

Twee nieuwe belangrijke Samsung smartphones op je beeldscherm. Zowel de Samsung Galaxy Z Fold 3 als de nieuwe Flip zijn gelekt.

De Samsung Galaxy Z en Z Flip zijn geen eendagsvliegen. Beide toestellen kregen al eens een opvolger en daar blijft het niet bij. De derde variant van beide smartphones zijn in ontwikkeling. Helaas voor Samsung heeft Evan Blass op Twitter al kunnen laten zien wat je zoal kunt verwachten. Door hem zijn de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 gelekt.

Galaxy Z Fold 3 gelekt

De verwachting is dat beide toestellen nog deze zomer uitgebracht gaan worden. Dit verklaart ook het feit dat beide telefoons zo gedetailleerd zijn gelekt. De release is niet heel ver weg meer. Het uiterlijk van beide smartphones lijkt niet drastisch anders in vergelijking met de voorgangers. Wel sowieso nieuw is dat de Z Fold 3 compatibel is met de S-Pen van Samsung. Dat is duidelijk te zien op de gelekte foto.

Beide smartphones zijn voor een niche markt. De gelekte info van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 spreekt nog niet over prijzen, maar zet je maar schrap. Beide producten behoren tot de duurste smartphones van het Zuid-Koreaanse techbedrijf. Daar zullen deze nieuwe varianten geen uitzondering op zijn.