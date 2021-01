Samsung geeft veel meer smartphones S-Pen ondersteuning - Apparata

Foto: Galaxy Note 20 Ultra met S-Pen

Met de S-Pen voor Samsung Galaxy S21 Ultra lanceert het techmerk een nieuwe wind voor de stylus. En ze lijken dat verder door te trekken naar andere apparaten.

Voor het eerst geeft Samsung met de Galaxy S21 generatie S-Pen ondersteuning voor een andere smartphone dan de Note. De Galaxy S21 Ultra is de eerste met die functionaliteit. Maar zeker niet de laatste, zo blijkt uit een statement tegenover SamMobile. De integratie van de stylus in de S21 Ultra opent namelijk de deuren voor algemene ondersteuning op alle Samsung toestellen.

Samsung geeft al hun smartphones S-Pen ondersteuning?

Met de Galaxy S21 Ultra introduceert Samsung een nieuw tijdperk voor de S-Pen. Het Zuid-Koreaanse techmerk lanceert namelijk een aparte stylus voor dat toestel. Sterker nog, er komen twee uitvoeringen; een gewone S-Pen en een Pro-model.

Dat komt omdat de connectie van de S21 Ultra iets anders werkt dan bij de Note-serie. De S21 Ultra kan gekoppeld worden met alle Wacom-compatibele stylussen. Dat maakt het in principe niet mogelijk om via Bluetooth Air Actions te doen. De Pro-uitvoering kan dat daarentegen wel.

Dat opent de deur voor meer Samsung smartphones met stylus ondersteuning. Het merk staat daar zelf ook open voor:

We zijn toegewijd aan het innoveren van mobiele ervaringen die naadloos samenvloeien om het leven van onze klanten makkelijker en beter te maken. We hebben de gewaagde beslissing genomen om de S-Pen ervaring uit te breiden naar de Galaxy S21 Ultra en zijn van plan om die ervaring vin de toekomst verder uit te breiden naar andere apparaat-categorieën.

Welke categorieën dat precies zijn is niet duidelijk, maar geruchten wijzen bijvoorbeeld al naar de volgende Galaxy Fold. Ook daar geldt dat je er geen S-Pen ‘gratis’ bij krijgt, die moet je apart aanschaffen. Wie weet dat Samsung in de toekomst heel hun S-lijn gaat voorzien van de S-Pen ondersteuning. Of wat dacht je van midrangers?!

Hoe dan ook, vooralsnog blijft het bij Note-toestellen en de Galaxy S21 Ultra.