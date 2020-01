Samsung introduceert externe SSD met vingerafdrukscanner

Een nieuwe stap in veiligheid.





De vingerafdrukscanner werd als eerste mainstream op de smartphone. Later waren de tablets aan de beurt en inmiddels zijn er ook laptops met de technologie te vinden. Samsung gaat nog een stapje verder door de techniek toe te passen op een externe harde schijf.

Samsung omschrijft deze nieuwe externe solid-state drive (SSD) als een nieuw hoofdstuk op het gebied van beveiliging. Om toegang te krijgen tot het apparaat is een geregistreerde vinger nodig. Zo blijven de gegevens op de SSD-schijf goed beveiligd en kan er niemand zomaar bij.

De Portable Solid State Drive T7 Touch werkt met de snelste overdrachtssnelheden die je kunt krijgen op een USB 3.2 Gen 2. De leessnelheid bedraagt 1.050 MB/s en de schrijfsnelheid 1.000 MB/s. Daarmee is dit apparaat twee keer sneller in vergelijking met zijn voorganger, de T5. Dankzij de snelle SSD-techniek is het apparaat bovendien tot 9,5 keer sneller in vergelijking met reguliere externe harde schijven.

De vingerafdrukscanner komt bovenop de reeds aanwezige wachtwoordbeveiliging en AES 256-bit hardware-encryptie. De schijf weegt 58 gram en is op CES in Las Vegas in het echt te bewonderen.

Samsung brengt de T7 Touch in het zwart of zilver op de markt. De SSD zal verkrijgbaar zijn met 500 GB, 1 TB of 2 TB. Prijzen beginnen bij 169,99 euro voor de 500 GB SSD. 1 TB kost je 249,99 euro en de variant met 2 TB kost 459,99 euro. De T7 Touch komt in februari op de markt.