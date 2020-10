Samsung is weer koning van de smartphone verkoop - Apparata

Opnieuw mag Samsung de kroon opeisen, want ze zijn weer gekroond tot koning van de smartphone verkoop.

Lang heeft Huawei niet kunnen genieten van de positie als koning. Drie maanden geleden wist het Chinese techbedrijf voor elkaar te boksen de meeste smartphones ter wereld te verkopen. Na die drie maanden is het Samsung gelukt weer op de toppositie te komen.

Huawei profiteerde tijdelijk van de grote vraag in China naar smartphones. Waar een groot gedeelte van de rest van de wereld gebukt ging onder corona maatregelen, was het normale leven in China weer opgestart. En dat betekent winkelende mensen die bijvoorbeeld een nieuwe smartphone willen scoren. In de rest van de wereld bleek er niet zo’n enorme vraag naar de smartphones van Huawei, terwijl dat wel het geval was voor Samsung.

De smartphone verkoop van Samsung is met 47 procent toegenomen in vergelijking met het laatste kwartaal. Misschien vraag je je af hoe de rest van het lijstje er uitziet. Volgens Counterpoint staat Xiaomi op de derde plaats. Daarmee nemen de Chinezen de plek over van Apple. De verwachting is dat Apple die derde plek wel weer gaat terugveroveren, met de komst van de nieuwe iPhone 12. Op de vijfde plaats staat OPPO, op zes Vivo en op zeven Realme