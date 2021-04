Samsung iTest: Android op je iPhone proberen - Apparata

Heb jij een iPhone en overweeg je een Samsung, dan kun je met iTest alvast een voorproefje ervaren.

Of je nu team iPhone bent of team Android. Je bent niet tot jezelf verplicht om je hele smartphone leven lang bij hetzelfde OS te blijven. Maar voordat je overgaat op de aankoop van een ander toestel wil je het eerst even uitproberen. Dat kan natuurlijk in een winkel. maar vanuit huis is nog prettiger. Daar heeft Samsung iets op bedacht met iTest.

iTest is een web omgeving voor iOS. Hiermee kun je vanaf je iPhone uitproberen hoe het voelt om een Samsung Galaxy smartphone te hebben. Je gaat naar de speciale iTest website vanaf je iPhone. Vervolgens zal er een web applicatie geïnstalleerd worden op het iOS-apparaat. Open de app en je krijgt toegang tot een virtuele versie van Android.

Het is meer dan een virtueel beeld van Android. Je kunt bijvoorbeeld echt applicaties openen en snuffelen in de Galaxy Store van Samsung. Verder is het mogelijk om verschillende thema’s toe te passen zodat je echt en Android ervaring voorgeschoteld krijgt.

Samsung adverteert in Nieuw-Zeeland met de iTest toepassing voor iOS. Dus heb je een iPhone en overweeg je de overstap naar Android. Probeer dan de iTest applicatie even uit voor een interessante kennismaking!