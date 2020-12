Samsung komt terug op plagen van Apple en de lader - Apparata

Samsung heeft blijkbaar spijt en krabbelt terug van zijn besluit om Apple te plagen met het ontbreken van een lader.

Toen Apple aankondigde niet langer stekkers mee te leveren met producten van het merk barstte er een bom op het internet. Meerdere techgiganten, waaronder Samsung, gebruikten het onderwerp om er een grap van te maken. Zo grapte Samsung dat ze wel een lader meeleveren met de Galaxy producten van het Zuid-Koreaanse merk.

De post was onder andere te vinden op Facebook. Was, want nu blijkt dat de oorspronkelijke post van Samsung is verwijderd. Dat merkte onder andere UberGizmo op. Blijkbaar heeft Samsung spijt van de actie. De geruchten gaan al een tijdje de ronde dat de nieuwe Galaxy S21 ook geen lader meer heeft. Dit zou dus een strategische beslissing geweest kunnen zijn door het verleden proberen te wissen.

Maar gelukkig is het internet oplettend genoeg om deze streek van Samsung door te hebben. De Koreanen gingen in het verleden al vaker op hun snoet. Zo maakte Samsung een grap over het weglaten van de 3.5mm ingang bij de iPhone. Later deed het bedrijf hetzelfde met de Galaxy smartphones. Het lijkt er nu op dat Samsung een herhaling probeert te voorkomen met de Apple en de lader grap.