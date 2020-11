Samsung kondigt komst Galaxy A12 en A02s aan - Apparata

Samsung heeft vandaag twee nieuwe smartphones gepresenteerd, dit zijn de Galaxy A12 en de A02s!

Bij Samsung zijn ze er nog lang niet klaar mee om de Galaxy A-serie verder uit te breiden met nieuwe telefoons. En ja, (al) die uitgebrachte A-telefoons hebben natuurlijk ook weer een opvolger nodig. Voor het begin van 2021 heeft de techgigant twee nieuwe smartphones in de pijplijn zitten. Het gaat hier om de nieuwe Samsung Galaxy A12 en A02s.

De Galaxy A02s en de A12 hebben een 6,5 inch HD+ Infinity-V display. Ook hebben ze allebei een 5.000 mAh-batterij en ondersteunen ze 15W snelladen. Een verschil heeft onder meer met de camera te maken. Waar de A12 een 48 MP unit krijgt, heeft de A02s een 13 MP camera. Daarnaast komt de A12 met een 5 MP Ultra Wide-camera. Beide broertjes hebben een 2 MP dieptecamera en een 2 MP macrocamera.

Nog meer overeenkomsten? Jazeker. Zowel de Samsung Galaxy A12 als de A02s kun je kopen in het zwart of wit. De Galaxy A12 krijgt er nog een extra kleurtje bij in de vorm van blauw. Verder heeft de A12 een vingerafdruksensor aan de zijkant.

De nieuwe Samsung Galaxy A12 en A02s verschijnt in januari 2021. De Zuid-Koreaanse techgigant maakt in aanloop naar de release pas de prijzen bekend. Nog even geduld dus, mocht je interesse hebben in één van deze toestellen.