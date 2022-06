Samsung lekt nieuwe producten in app

Dat was vast niet de bedoeling. Zo weten we al vroegtijdig wat Samsung met deze nieuwe producten op de kalender heeft staan.

Een grote verrassing, nee dat kun je het niet noemen. Van bestaande producten kun je ook weer een opvolger verwachten. En dat is met de wearables van Samsung niet anders. Het Zuid-Koreaanse techmerk heeft, we gaan er vanuit per ongeluk, nieuwe producten gelekt in een app. Opgemerkt door onder andere The Verge.

Samsung producten

De producten worden genoemd in de beta versie van de gezondheid-app van het merk. Het gaat hier om de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro. Beide producten zijn nog niet aangekondigd door Samsung. In het rijtje mist een eventuele Galaxy Watch 5 Classic. Daar rept het merk met geen woord over in de app.

De Samsung Galaxy Watch 4 werd negen maanden geleden aangekondigd. Je kunt er wel vanuit gaan dat de opvolger rond diezelfde tijd gepresenteerd zal worden. Nog een paar maanden geduld in elk geval.

Met dit lek is het zo klaar als een klontje dat de producten in de pijplijn zitten bij Samsung. Alleen wat het lot betreft van de opvolger van de Galaxy Watch 4 Classic is nog onzeker, omdat hier op dit moment nog niets over bekend is.