Samsung Odyssey OLED G8 is een snoepje voor de gamers

Een prachtig OLED-monitor met een indrukwekkende refresh rate. De Samsung Odyssey OLED G8.

Tijdens IFA 2022 in Berlijn onthulde Samsung met de Odyssey OLED G8 (modelnaam G85SB) een nieuwe toevoeging aan de Odyssey-lijn om games op te spelen.

De Odyssey OLED G8 is de eerste OLED-gaming monitor van Samsung. Het toestel is behoorlijk dun en heeft een schermformaat van 34 inch in combinatie met de Quantum Dot-technologie. Wat helpt met het gamen is de extreem lage responstijd van 0,1 ms en een refresh rate van 175 Hz.



​Met een dikte van slechts 3,9 mm is het scherm de dunste gaming monitor in de productcategorie. Het display is afgewerkt met een metalen frame. De nieuwe Odyssey OLED G8 heeft geen achtergrondverlichting nodig en toont RGB-kleuren en zwart voor maximale kleurnauwkeurigheid en helderheid zonder kleurenfilter. Dat is dan weer het briljante van OLED.

De verlichting wordt geregeld in de pixels die kunnen worden uitgedrukt in zwart met een bijna oneindig contrast. De ultra-wide, QHD-resolutie (3.440 x 1.440) gaming monitor heeft een aspectratio van 21:9 met 100% kleurvolume en een DCI-99,3% kleurengamma.



​De Odyssey OLED G8 is vanaf december in Nederland beschikbaar. Helaas heeft de Koreaanse techgigant nog geen prijs bekendgemaakt.