Samsung onthult nieuwe innovatie voor nog mooiere foto's - Apparata

Samsung heeft een nieuwe innovatie voor smartphone camera’s met als resultaat nóg mooiere foto’s.

We leven al in een tijd dat je eigenlijk je dure camera kunt thuislaten voor een leuk vakantiekiekje. Echter op details en stabiliteit is een smartphone camera nog niet zo sterk als een traditionele spiegelreflex. Maar natuurlijk blijven er stappen gemaakt worden. In dat kader heeft Samsung nieuws voor smartphone camera’s.

Het heet ISOCELL 2.0 en brengt een aantal mooie beloftes met zich mee. Zo zegt Samsung dat smartphone camera’s uitgerust met deze sensor mooiere plaatjes kunnen schieten in omstandigheden met weinig licht. Ook moeten foto’s rijker van kwaliteit zijn. Daarnaast is er minder optisch verlies in de genomen foto. Het klinkt allemaal behoorlijk indrukwekkend. In een demo video laat Samsung precies zien wat deze nieuwe innovatie betekent.

Samsung gaat de nieuwe sensor onder andere toepassen op 108 megapixel, 64 megapixel, 48 megapixel en 32 megapixel smartphone camera’s. Dat is niet alleen beperkt tot smartphones van het merk zelf. Ook andere fabrikanten nemen deze technologie af van de Zuid-Koreaanse techgigant. Vivo uit China is zo’n merk dat de techniek van Samsung leent.

Het is nu wachten op de eerste smartphones met ISOCELL 2.0. Ziet er best goed uit, toch?