Samsung onthult OLED laptops met onzichtbare webcams - Apparata

Kijk, dit is de toekomst. Een webcam voor je Samsung laptop verwerkt in het OLED display en daardoor onzichtbaar is.

Als je kijkt naar het uiterlijk van laptops door de jaren heen, dan innoveert elk merk op z’n eigen manier. Apple moet het nog altijd hebben van strakke designs en natuurlijk de Touch Bar. ASUS experimenteert al een tijdje met laptops met twee OLED-schermen. Ook Samsung Display zit niet stil en heeft een onzichtbare webcam voor laptops in petto.

Samsung Display laptop met onzichtbare webcam

In plaats van een lelijke kleine webcam bovenaan in het midden van een scherm, zit de cam in het scherm verwerkt. Niet alleen levert dit een strakker plaatje op. De schermranden kunnen daardoor ook dunner worden, met een dunnere laptop tot gevolg. Het nadeel is dat de webcam niet zichtbaar is en je dus daardoor misschien vergeet dat het ding er überhaupt zit.

De webcam op een laptop is anno 2021 belangrijker dan ooit. We videobellen er met z’n allen op los met Teams en Zoom. Een goede webcam is daarmee een vereiste. Als deze mooi weggewerkt zoals dit idee van Samsung dan is dat natuurlijk een toffe ontwikkeling. Het is nu afwachten welke laptop we als eerste gaan zien met de nieuwe technologie van Samsung Display.