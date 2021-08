Samsung wil duidelijk nog meer geld verdienen met Galaxy A52

Slechts enkele maanden na het origineel komt Samsung alweer met de nóg aantrekkelijkere Galaxy A52s 5G.

Samsung heeft goud in handen met de Galaxy A-serie. Aangezien de S-reeks immer duurder en luxer wordt, vervallen veel klanten naar de razend populaire midrange smartphones van het merk. Ook de Samsung Galaxy A52 moest in dat rijtje terechtkomen. Na slechts enkele maanden in de schappen zet het merk nog harder op het toestel in, door de Samsung Galaxy A52s uit te brengen. Wat is er nieuw? Alleen het belangrijke en dat is gelijk de kunst van dit toestel.

Samsung Galaxy A52s 5G

De Galaxy A52s is een refresh van de huidige A52. Eigenlijk is het volledige toestel identiek aan zijn voorganger, met één belangrijk verschil. Samsung rust de A52s 5G uit met een iets betere Snapdragon 778G-SoC. Dit in plaats van de huidige Snapdragon 750G.

Laat de 750G nou net een beetje ondermaats zijn geweest voor de A52-serie. Met een maximale kloksnelheid van 2,2GHz werd de processor in veel reviews als een minpunt bestempeld. De vernieuwde versie heeft daarentegen een iets stevigere 2,4GHz SoC. Nu lijkt 200MHz een klein verschil, maar in combinatie met de verbeterde GPU, een bijna verdubbelde upload- en downloadsnelheid en een veel gunstiger batterijverbruik is het een gigantische stap vooruit. En vergeet 5G niet. Dat heeft de standaard A52 niet, de A52 5G wel.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy A52 5G lijkt dan ook obsoleet geworden door de introductie van de Samsung Galaxy A52s 5G. Ook als je de prijs erbij pakt. De Galaxy A52s 5G kost €449 en is daarmee slechts €20 duurder dan de adviesprijs van de voorganger (5G-variant). Kortom, als je in de markt bent voor een Samsung midranger, dan is er vrij weinig op tegen om voor de gloednieuwe A52s te gaan. Het toestel ligt vanaf begin september in de winkel.