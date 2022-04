Schermgroottes iPhone 14: deze varianten gaan ons verlaten

Er duikt een plaatje op van vier iPhone 14 varianten, al lijkt het een beetje anders te gaan dan wat we gewend zijn. Deze iPhone varianten gaan ons verlaten!

Apple onthult jaarlijks een nieuwe serie vlaggenschepen voor de iPhone-reeks. Al gaat het grof gezegd tegenwoordig iets meer om het ene jaar een flinke vernieuwing en vervolgens een iets subtielere vernieuwing. Zo was de iPhone 12 ineens best een beetje anders dan de 11, maar de 13 borduurde voort op het hoofdconcept van de 12. Volgens die logica kunnen we dit jaar weer eens een wat heftigere verandering verwachten met de iPhone 14.

Verandering iPhone 14

Daarover hebben we het al vaker gehad, maar als er iets lekt hebben we even een wat beter beeld. Zoals een lek van nu op Weibo. We zien vier aluminium ‘mallen’ voor de iPhone 14, waarschijnlijk om hoesjes mee te maken. Achterop staat ‘iP 14’ (iPhone 14) en de variant. Er vallen twee dingen op.

Mini en maxi

Oké, de twee dingen hangen een beetje samen. Er is sprake van gelijkschakeling tussen Pro en niet-Pro. Momenteel zijn er vier smaakjes en drie groottes iPhone te krijgen: Mini (5,4 inch), Pro en gewoon (6,1 inch) en Pro Max (6,7 inch). De vier mallen op de foto zijn wat simpeler: 6,1 inch en 6,7 inch, maar toch vier varianten. Kort gezegd zal er een grote en een kleine iPhone komen en je kunt voor beide groottes kiezen of je de Pro of niet-Pro wil. Vooral als je de grootste iPhone wil maar geen zin hebt om gelijk te upgraden naar de Pro, wel een verademing.

Ontbrekende varianten

Het andere ding dat opvalt aan deze foto van de iPhone 14 varianten is namelijk dat we gedag moeten zeggen tegen de iPhone Mini en waarschijnlijk de iPhone Max. De 5,4 inch ‘grote’ Mini blijkt dan ook bepaald geen megasucces. Opmerkelijker is dat de naam ‘Max’ ook nergens te vinden is, omdat deze naam betekent dat het dé grootste iPhone is. Dat is dus niet meer het geval, omdat het nu gewoon één van de twee grote iPhones wordt. Die naam kan dus komen te vervallen, of de reguliere iPhone 14 met het grote scherm gaat ook iPhone 14 Max heten. Dat valt nog even te bezien.

Camera’s

Een laatste dingetje is dat zo ook de camera’s van de iPhone 14 worden ‘bevestigd’. Dat gaat allemaal erg lijken op wat we al kennen, al wordt wel duidelijk dat de Pro-modellen een flink groter camera-eiland krijgen dan de normale modellen.