Schermproblemen voor Motorola Razr

Is de wereld nog niet klaar voor vouwbare smartphones?





Wanneer jij meer dan 1.000 euro moet betalen voor een smartphone, dan verwacht je kwaliteit. Je verwacht een toestel waar je jaren plezier aan gaat beleven. In het geval van vouwbare smartphones is het oppassen geblazen. Ze zijn duur, maar niet zo sterk als een reguliere telefoon.

De eerste generatie Samsung Galaxy Fold had issues met het display en nu is ook de nieuwe Motorla Razr negatief in het nieuws gekomen. Raymond Wong van Input laat in een artikel zien dat het display van de Razr lost komt.

Het punt in het midden laat los. Precies het gedeelte dat juist met veel ‘stress’ te maken krijgt. Een bijzondere zaak, want de Razr is nog maar net uit. Het zou niet zo mogen zijn dat na een paar weken gebruik het scherm al loslaat.

Het resultaat is een Razr waarbij aan beide kanten het scherm enigszins los komt. Vervolgens zie je duidelijk een naad in het midden van het scherm lopen. En dat op een smartphone van 1.500 euro.