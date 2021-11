Segway Apex H2 neemt voorgoed afscheid van suffe imago

Voor als je bij Segway aan een saai merk denkt. De nieuwe Segway Apex H2 is heel andere koek!

Bij het merk Segway denk je aan misschien wel die gekke mobiliteitsoplossing. Waar mensen op zo’n ding stonden met een helmpje op en zo van A naar B gingen. Er zijn zelfs bedrijven die tourtochten organiseren op de apparaten. Maar dat is allemaal verleden tijd. Vandaag de dag maakt Segway veel stoerdere dingen zoals de Ninebot, maar ook de Apex H2.

Waar de Ninebot een product is die jij en ik kunnen kopen, is de Segway Apex H2 nog een prototype. De motorfiets werd eerder als concept voorgesteld en nu is er daadwerkelijk een prototype gemaakt. Er is ook een prijskaartje bekendgemaakt. In China gaat Segway de tweewieler verkopen voor 69.999 yuan. Dat komt omgerekend neer op 9.421 euro. Een acceptabele prijs voor een motorfiets.

De Segway Apex H2 beschikt over een complexe aandrijflijn. Je hebt een waterstofmotor en een batterijpakket dat samenwerkt. De topsnelheid ligt op 150 km/u en in slechts vier seconden tikt de motorfiets 100 km/u aan. Het vermogen ligt onder de 100 pk. Meer dan genoeg voor deze bijzondere motorfiets.

Het duurt wel nog even voordat jij bij Segway deze Apex H2 kan bestellen. De marktlancering is pas in 2023. Maar met eerst een concept en nu een prototype zijn ze alvast goed onderweg. En eerlijk is eerlijk. Je hebt echt wat anders en niet iets sufs met deze Segway! (via Carthrottle)