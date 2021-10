Segway kit om je hoverboard in een tank te veranderen!

Segway

Hoverboards, ja ze worden nog steeds gemaakt. En Segway heeft nu een super brute kit gemaakt. Deze laat je saaie hoverboard veranderen in een tank.

De hoverboards zijn toch wat minder populair geworden. Je ziet steeds meer jeugd zich verplaatsen op elektrische steppen, in plaats van deze boards. Ninebot, het bedrijf dat het merk Segway kocht, blijft gekke add-ons maken voor de zelfbalancerende apparaten, waaronder een nieuwe ride-on die ze verandert in een tank. En deze vuurt ook nog eens echt.

Ninebot heeft eerder een poging gewaagd om de apparaten aantrekkelijker te maken. In 2018 maakte het bedrijf een add-on-kit die de Segway miniPro van veranderde in een kart-achtig apparaat, compleet met een stuur en voetpedalen voor remmen en accelereren.

Voor 2021 heeft het bedrijf een nog betere manier bedacht om je buurt te terroriseren met de Ninebot Mecha Kit. Mecha is een term die gewoonlijk is gereserveerd voor gepantserde robots, bestuurd door een mens binnenin. In plaats van dat de rijder zijn lichaam naar voren en naar achteren moet leunen om te stoppen en te gaan, bevat de Ninebot Mecha Kit een paar joysticks die samen worden gebruikt om het voertuig rond te sturen. De sticks werken ook alleen wanneer ze detecteren dat ze worden vastgehouden, dus als ze worden gestoten wanneer iemand onhandig in en uit het voertuig klimt, zal het niet plotseling versnellen.

Schieten kan ook. Met een paar blasters die kleine, met water verzadigde, kralen vuurt. En hoewel ze veel zachter zijn dan paintballs, is het twijfelachtig of iemand er echt mee wil worden geraakt. In de promotievideo en foto’s draagt ​​iedereen een veiligheidsbril, dat lijkt een stille hint te zijn. Je kunt het apparaat ook draadloos verbinden met een smartphone-app en van ver besturen als een RC-speelgoed.

In Amerika kost de kit rond de 500 dollar. De Nederlandse wetgever zal vermoedelijk wel wat problemen hebben met deze aanpassingen. Kleine kans dat we ze hier ook op de (openbare) weg gaan zien.