‘Seinfeld’ vanaf nu op Netflix, maar sommige grappen zijn geknipt

Netflix

De klassieke sitcom Seinfeld is te zien op Netflix, echter zijn sommige grappen eruit geknipt. Waarom nou?

Seinfeld is een van populairste sitcoms van de jaren negentig. Nu kunnen we er van genieten op Netflix, na een periode van zes jaar op Hulu (streamingsdienst). Aangezien de show werd gefilmd jaren voordat HD er was, werd het oorspronkelijk weergegeven in een beeldverhouding van 4:3 op tv (en de dvd-sets die jaren later kwamen ook). Maar op Netflix is ​​de show bijgesneden tot een 16:9-breedbeeldformaat dat op moderne tv’s past. Zoals opgemerkt door Rolling Stone, betekent dit dat sommige visuele grappen letterlijk zijn gewist. En dat is wel zonde.

Seinfeld op Netflix

Op Twitter werd dit snel opgemerkt. Twitter-gebruikers @boriskarkov en @Thatoneguy64 wezen erop met een specifieke aflevering genaamd “The Pothole”. In de aflevering proberen George Costanza en Jerry Seinfeld de verloren sleutels van George te vinden, die zijn gevallen in een kuil die vervolgens is geplaveid. In een gewas waar George wild tegen de kuil schreeuwt, verwijdert de Netflix-uitsnede de kuil volledig. De beeldverhouding van 16: 9 snijdt waarschijnlijk ook enkele andere grappen in de serie weg – of op zijn minst kan het een teleurstellende ervaring zijn voor mensen die gewend zijn aan hoe de show er oorspronkelijk uitzag.

Niet nieuw

Gezien de populariteit van Netflix krijgt Seinfeld nu veel extra aandacht. En dus zullen een aantal nieuwe kijkers het waarschijnlijk voor de eerste keer bekijken. Zij zullen niks opmerken.

Een soortgelijk gedoe vond eind 2019 plaats toen de hele serie The Simpsons op Disney+ verscheen. Na veel klachten over gemiste visuele grappen, bracht Disney uiteindelijk de seizoenen uit die in 4:3 werden uitgezonden in hun oorspronkelijke beeldverhouding. Het is te hopen dat Netflix dit ook gaat doen.

Bij veel klassieke shows is nog steeds de beste manier om de serie te bekijken via….de dvd. Moet je wel nog een speler hiervoor hebben.