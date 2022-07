Sennheiser pimpt de audio van Netflix

Streamingdienst Netflix slaat de handen ineen met Sennheiser om ruimtelijke audio toe te voegen aan zijn series.

Lekker series bingen op de bank via je home cinema set en genieten van je dolby digital surround sound via minimaal vijf speakers. Dat doen we natuurlijk allemaal. Niet dus. Er wordt steeds meer op smartphones, tablets en laptops naar streamingdienst Netflix gekeken. In bed, in de trein, in het vliegtuig of gewoon op een ouderwetse tv met stereogeluid, of nog erger, met de ingebouwde speakers van de televisie.

Samenwerking Netflix en Sennheiser

Dat is zonde van de mixage van de peperdure series, zo vinden althans zowel Netflix als Sennheiser. Dus komen ze samen met een oplossing: Sennheiser AMBEO 2-Channel Spatial Audio.

De naam zegt het eigenlijk al. De geluidstechnologie zorgt ervoor dat je via gewone stereo apparatuur zoals een koptelefoon, ervaart alsof je surround sound luistert. Het mooie is, dat werkt overal. Je hoeft niets in te schakelen of aan te zetten, gewoon lekker kijken en ervaren.

Verbetering ervaring

Tijdens de ontwikkeling heeft Sennheiser intensief samen gewerkt met de industrie en Netflix in het bijzonder. Het systeem is nu beschikbaar om te licenseren en Netflix is de eerste die het ook daadwerkelijk bij enkele titels heeft geïmplementeerd. Scott Kramer, manager geluidstechniek bij Netflix, is van mening dat AMBEO Spatial Audio een belangrijke verbetering biedt voor Netflix gebruikers.

Re-recording mixers vertellen me vaak dat het systeem hun gedetailleerde meeslepende mixage beter naar stereo kan vertalen. Cruciaal is dat dit proces de originele geluidsmix behoudt en de creatieve intenties respecteert met als resultaat een opmerkelijk clean geluid.

Je hebt dus geen speciale apparatuur nodig om toch een ruimtelijke audio ervaring te hebben. Met een goede noise cancelling hoofdtelefoon waan je jezelf in het vliegtuig of de trein dus in de bioscoop.

Stranger Things en The Witcher

Netflix heeft de ruimtelijke audio inmiddels toegevoegd aan de serie The Witcher, Stranger Things 4 en de film Red Notice. Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer series te voorzien van deze nieuwe technologie.