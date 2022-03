Shiba Inu coin weer populair: investeerder koopt miljarden munten

De digitale munten stijgen weer wat. Shiba Inu merkt dat ook en is populair geworden nu een investeerder munten heeft gekocht.

De crypto’s hebben de weg naar boven weer gevonden. Bijna alle munten stijgen en daar profiteren een aantal crypto’s goed van. De meme munt Shiba Inu heeft een koper gevonden die gelijk een mega aankoop heeft gedaan.

Shiba Inu weer populair

De afgelopen tijd hebben de crypto’s flinke klappen gehad. Het is dan fijn voor een munt als een whale (grote eigenaar en/ of grote koper) een nieuwe aankoop doet. En dat is het geval! Een anonieme whale heeft namelijk 278 miljard tokens gekocht. Daar heeft hij of zij een bedrag van zes miljoen dollar voor moeten aftikken. Niet iedereen heeft dat zomaar op zijn bankrekening staan, dus een dergelijke aankoop valt op.

Overigens, de afgelopen dagen werden er meer mega-aankopen gedaan. Crypto whales springen weer op de meme-coins, waaronder dus Shiba Inu. Dit is opvallend omdat ‘normale’ handelaren de munt vermijden. Whales en rijke investeerders doen dit niet en kopen massaal de tokens op. Shiba Inu is onder hun dus juist populair en zij verwachten dus in de toekomst een flinke stijging.

Whale

Een ‘whale’ staat natuurlijk voor walvis. Hiermee wordt een grote koper bedoeld. WhaleStats beschouwt de top 100 portemonnees van het Ethereum-netwerk meestal als walvissen. Die wallets hebben dan meer dan 400 miljoen dollar aan allerlei digitale munten in bezit. Een enorm bedrag en daar zijn er dus veel van. De top 5 heeft meer dan 45 miljard dollar aan crypto’s. De toppers in deze lijst zijn geen handelsplatformen, dus het zijn echt handelaren. Afgelopen jaren zijn er meer en meer van deze ‘big players’ bijgekomen en het einde is nog niet in zicht.