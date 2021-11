Shiba Inu en Dogecoin zorgen voor stortvloed aan nieuwe Inu coins

Laat je niet gek maken door de stortvloed aan nieuwe crypto met een hond zoals Shiba Inu in de hoofdrol. Het kan een hoop ellende opleveren.

Mensen zijn schapen. En als we eenmaal een succes ergens zien, hopen we hetzelfde te kunnen bereiken als we die eerste keer misgrepen. Grote kans dat je niet geprofiteerd hebt met de hype rondom Dogecoin. Recent had je een soort tweede kans met de opkomst van Shiba Inu. Voel je niet ellendig als ook deze hype niet hebt meegekregen. En laat je niet zeker niet zomaar verleiden te investeren in vergelijkbare coins.

Shiba Inu, Dogecoin en meer

De kans is nog altijd groter dat je geld verliest dan dat het je iets oplevert. De nieuwe altcoins met vergelijkbare namen hebben veel weg van een casino. Door te lijken op Shiba Inu en Dogecoin qua benaming hopen bezitters van die coins iets vergelijkbaars neer te zetten. Je kunt een gokje wagen door één of meerdere van die altcoins te kopen. Maar realiseer dat het echt een gok is.

CoinMarketCap

Op CoinMarketCap hebben we een selectie gemaakt van coins waar het woordje Inu een hoofdrol in speelt. Inu staat voor hond in het Japans. En in het geval van Shiba is dat het hondenras. Inmiddels uitgegroeid tot hét hondenras van het internet. Check hieronder een kleine opsomming van coins die stiekem hopen mee te liften op het succes van Shiba Inu en Dogecoin.

Boom Shiba (BOOMSHIBA)

Shiryo-Inu (SHIRYO-INU)

Shiborg-Inu (SHIBORG)

Totoro-Inu (TOTORO)

Miyazaki-Inu (MIYAZAKI)

Mochi Inu (MOCHI)

BitShiba (SHIBA)

SHIBAVAX (SHIBX)

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want dit is zeker niet het totale aanbod van Inu-achtige crypto op CoinMarketCap. Zit er hier eentje tussen die net als Shiba Inu en Dogecoin gaat ontploffen? Wie zal het zeggen. Maar weet dat het aantal altcoins gerelateerd aan Shiba of Inu die hopen op succes momenteel als paddestoelen uit de grond schieten.