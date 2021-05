Signal start oorlog met big tech maar dat gaat goed mis - Apparata

Foto via Signal

Chatdienst Signal probeerde een ontzettend slimme marketingcampagne tegen Facebook en Instagram te starten, maar dat ging goed fout.

Signal start een niet te winnen oorlog met big tech nadat de privacy-georiënteerde chatdienst reclames tegen Facebook en Instagram op die sociale media probeerde te plaatsen. In een blogpost beweert Signal dat ze vervolgens geblokkeerd zijn door de sociale media (via Gizmodo). Ironisch genoeg brengt dit voorval waarschijnlijk nog meer aandacht naar de situatie dan dat de reclames voor elkaar hadden gekregen.

Signal neemt het tegen Facebook op

De chatdienst had enkele banners gemaakt waarop naar eigen zeggen stond “welke informatie [de sociale media] van de gebruiker verzamelt”. Facebook blokkeerde niet alleen de betreffende reclames, maar de volledige mogelijkheid om reclames te posten voor de chatdienst.

Facebook is meer dan bereid om aandacht voor bedrijven aan mensen te verkopen, behalve als die aandacht uitgaat naar de data die van gebruikers verzameld wordt. (…) In Facebook’s wereld is het alleen geaccepteerd om te verbergen wat je met [de data] van je gebruikers doet. Signal

De ludieke actie van Signal tegen Facebook is overigens ontzettend slim. De advertenties (zie hieronder) maken gebruik van de extreem doelgerichte parameters die adverteerders kunnen instellen.

Zo confronteert de chatdienst gebruikers met de kennis die ze door middel van de advertentie-technologie van Facebook over hen kan verzamelen. Stel je immers voor dat je een reeds getrouwde pilates-instructeur uit La Jolla bent en research doet naar LQBTQ-adoptie om vervolgens de onderstaande advertentie voorgeschoteld te krijgen.

Signal heeft uiteraard een punt; het is een beetje raar dat een adverteerder niet open mag zijn over welke data ze van een gebruiker hanteren. Facebook zal ongetwijfeld ergens een onzinnige reden in de gebruikersvoorwaarden hebben gevonden om Signal te kunnen verbannen.