Siri lekt datum Apple- event! - Apparata

Siri heeft blijkbaar per ongeluk onthuld wanneer het volgende Apple- event is.

Veel Apple fans kijken uit naar het volgende Apple- evenement. Siri heeft naar alle waarschijnlijkheid per ongeluk gemeld wanneer het evenement is, namelijk dinsdag 20 april. Vermoedelijk gaat het bedrijf dan de gloednieuwe iPad Pro- modellen en de langverwachte AirTags- trackers onthullen.

Siri verklapt datum Apple- event

Wel grappig dat Siri het verklapt. Een gebruiker vroeg: ‘Wanneer is het volgende Apple-evenement?’. Op dit moment reageert Siri met ‘Het speciale evenement is op dinsdag 20 april in Apple Park in Cupertino, CA. Alle details zijn te vinden op Apple.com’. Vermoedelijk zal het evenement zonder media en publiek worden opgenomen. Een livestream zal van de Apple website en YouTube de lucht in gaan, zodat we het ook kunnen volgen.

Afbeelding via MacRumors

Bevestiging

Niet op elke dezelfde vraag geeft Siri hetzelfde antwoord. In sommige gevallen verwijst het programma je naar de website van Apple. Op deze pagina staat informatie over verschillende evenementen van het bedrijf. Echter, MacRumors- editors en lezers hebben dus vroegtijdig al deze gelekte informatie gezien op Apple- apparaten zoals de iPhone, iPad, HomePod en Mac.

Normaal gesproken stuurt het bedrijf de persuitnodigingen ongeveer één week voor het daadwerkelijke evenement de deur uit. Het lijkt erop dat Apple dan later op de dag de geruchten zal bevestigen.

Bloomberg heeft al eerder gemeld dat de techgigant van plan is om halverwege deze maand een gloednieuwe 12,9-inch iPad Pro met nieuwe mini-LED-displaytechnologie te presenteren. Wij kijken reikhalzend uit naar het Apple- event en zijn benieuwd waar het bedrijf allemaal mee zal komen.