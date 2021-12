Slapende Bitcoins na negen jaar plots wakker

Een oude wallet met honderden Bitcoins is na negen jaar uit een hele diepe slaap ontwaakt.

Investeren in Bitcoin voor de lange termijn betekent in principe coins kopen en deze lange tijd niet aanraken. Het HODL-principe. Uiteindelijk is dat een stevige afspraak die je met jezelf moet maken. Want de verleiding is af en toe natuurlijk groot om eens te blik te werpen in je wallet.

Slapende Bitcoins

Het mooie van cryptocurrency is dat een hoop informatie publiekelijk beschikbaar is. Dit komt de transparantie ten goede. In dat kader is ontdekt dat gisteren, op zondag 19 december, een oude Bitcoin wallet na bijna negen jaar weer tot leven is gekomen. Deze wallet met 235 Bitcoins was sinds 2013 niet meer actief. Die activiteit kwam aan het licht omdat er 100 BTC vanuit deze wallet werd overgeboekt

Met de huidige koers van zo’n 40.000 euro voor Bitcoin is de wallet met 235 Bitcoins goed voor een waarde van 9,4 miljoen euro. Een gigantisch rendement natuurlijk, want in 2013 had de Bitcoin nog een waarde van nog geen 1.000 euro op het hoogtepunt.

Een wallet die jaren niet is aangeraakt noem je een slapend adres of slapende Bitcoins. Soms lijkt het net of de eigenaar is vergeten dat die wallet bestaat, tot er plots na jaren opeens weer activiteit is. Precies zoals hier het geval was. (via Bitcoin.com)