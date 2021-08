Slimme technologie kan gebeurtenissen dagen van te voren voorspellen!

Slimme techniek wordt steeds slimmer. De technologie is nu bijna zover dat het ‘gebeurtenissen’ dagen van de voren kan voorspellen.

En voor wie is dit nou handig? Juist, voor de overheid. De AI-experimenten van het Amerikaanse leger zijn bijzonder ambitieus. The Drive meldt dat het Amerikaanse Northern Command onlangs een reeks testen heeft gedaan met het Global Information Dominance Experiments (GIDE). Dit is een combinatie van AI, cloud computing en sensoren. Het Pentagon heeft dan de mogelijkheid om gebeurtenissen ‘dagen van tevoren’ te voorspellen.

Slimme technologie kan voorspellen

Voor de overheid is dit natuurlijk goed. Zo kan het verdachte activiteiten waarnemen en bijvoorbeeld aanslagen voorkomen. Zo beschermt het de bevolking. Maar ook activiteiten van andere landen kan het waarnemen en ‘duiden’. Het op machine learning gebaseerde systeem neemt veranderingen waar in onbewerkte, realtime gegevens die wijzen op mogelijke problemen. Als satellietbeelden tekenen laten zien dat een onderzeeër van een rivaliserende natie zich bijvoorbeeld voorbereidt om de haven te verlaten, kan de AI die mobilisatie markeren, wetende dat het schip waarschijnlijk binnenkort zal vertrekken. Militaire analisten kunnen uren of zelfs dagen nodig hebben om deze informatie te doorzoeken – GIDE-technologie zou binnen “seconden” een waarschuwing kunnen sturen.

Voordelen

De voordelen van deze voorspellende slimme technologie zijn vrij duidelijk. In plaats van alleen te reageren op gebeurtenissen, of te vertrouwen op verouderde informatie, kan het Pentagon proactieve stappen nemen. Denk hierbij aan het inzetten van troepen of het versterken van de verdediging.

Er zijn wel nog wat beperkingen. De AI is op zoek naar buitengewone aanwijzingen, zoals een groter aantal geparkeerde auto’s of vliegtuigen. Het kan niet met zekerheid zeggen wat er gebeurt. Mensen zullen er nog steeds sterk bij betrokken zijn. Toch kan de technologie de moeite waard zijn als het een ‘verrassingsaanval’ voorkomt. Of het leidt tot onderhandelingen in plaats van conflicten. In het voorjaar van 2022 zou de techniek uit de testfase kunnen komen, zodat het gebruikt kan worden.