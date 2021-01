Smartphone met 200 megapixel camera overtreft alles - Apparata

Heb je nog een losse camera nodig? Een smartphone met een 200 megapixel camera klinkt wel heel indrukwekkend.

Je hoort het wel vaker. Klem je niet vast op het aantal megapixel dat fabrikanten naar buiten communiceren. Toch klink het indrukwekkend wanneer smartphone makers met de megapixels strooien. Denk aan Samsung of Xiaomi met 108 megapixel camera’s. Het Chinese ZTE werkt momenteel aan de overtreffende trap, zo lijkt het.

200 megapixel camera op een smartphone

Volgens GSMArena is ZTE van plan om met de nieuwe Axon 30 Pro flink uit te pakken. Het gerucht gaat dat de smartphone een 200 megapixel camera krijgt. Iets dat we tot op heden nog niet gezien hebben in de wereld van smartphones. De sensor zou afkomstig zijn van Samsung. Laatstgenoemde is moeilijk te bevestigen, simpelweg omdat Samsung een dergelijke camerasensor nog niet officieel heeft aangekondigd. Verder klinken er geluiden dat de Axon 30 Pro de Qualcomm Snapdragon 888 krijgt. Een krachtige chipset die wel overweg zou kunnen met een 200 megapixel camera.

ZTE is, met name in Nederland, nog geen heel populair merk. In China is ZTE een begrip, maar dat is wel anders hier in Europa. De fabrikant moet hard aan de slag om naam voor zichzelf te maken. Door te komen met spraakmakende innovaties, zoals een 200 megapixel camera, trekken ze in elk geval de aandacht. Wij hebben het er immers nu over.