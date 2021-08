Smartphone met camera onder display kost je 499 euro

De ZTE Axon 30, de smartphone met een camera onder het display, komt naar Europa en daarmee hebben we ook een Nederlandse prijs.

Als je een technologisch geavanceerde smartphone zoekt en je wilt je buiten de gebaande paden begeven, dan is ZTE wellicht wat voor jou. Dit Chinese techbedrijf bracht eerder al de Axon 30 uit. Een smartphone met de selfie camera verwerkt onder het display. Destijds nog voor de Chinese markt, maar de Axon 30 komt ook naar Europa. Dat is vandaag bekendgemaakt.

ZTE Corporation kondigt de globale lancering van de Axon 30 aan met een prijs van 499 euro. Er is ook daadwerkelijk een verschil met de eerdere variant. ZTE zegt dat de technologie voor het camera onder het display nog verder is verbeterd. De smartphone beschikt over een 6.92-inch AMOLED scherm met een ververingssnelheid van 120 Hz. Onder de kap zit een Qualcomm Snapdragon 870G chipset.

ZTE Axon 30

De wereldwijde versie van de Axon 30 beschikt verder over een AI quad-camera, bestaande uit onder andere een 64 MP camera, een 120 graden groothoeklens en een 3cm macrolens. De smartphone beschikt over een 4.200mAh batterij en kan 55W snelladen.

De nieuwe ZTE Axon 30 kost dus 499 euro voor de 8 GB RAM + 128 GB opslag variant. Met 12 GB RAM en 256 GB opslag kost de telefoon 599 euro. Vanaf 9 september is de smartphone verkrijgbaar.