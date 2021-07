Smartwatch kan meten of jij nog last hebt van Covid - Apparata

Meten of je Covid hebt met je smartwatch: dat klinkt als een goede uitkomst. Naar aanleiding van een onderzoek blijkt het te kunnen, evenals aantonen of je nog last hebt van de ziekte.

Doormiddel van vaccins en net geen twee jaar voorzichtig zijn, lijkt het dat we bijna afscheid kunnen nemen van het coronavirus en COVID-19. We moeten nog even een periode van negatieve testen en vaccinbewijzen door. Dat om te voorkomen dat je Covid krijgt.

Covid

Goed, het kan zijn dat je al Covid hebt gehad. Het is een nare ziekte, vandaar dat we er zo voorzichtig mee zijn. Ergens is het prima als je de ziekte overleeft, want dan weet je dat het goed zit. Anderzijds kan de ziekte nog een lange periode aan je vreten. Er zijn vaak gevolgen van Covid die impact hebben op je gezondheid, vaak op de lange termijn.

Smartwatch

Wat bleek al eerder: Covid kan gemeten worden met je smartwatch. Een eerder onderzoek toonde al aan dat een smartwatch in combinatie met een gezondheidsapp kan traceren of je symptomen hebt. Van zo’n 37.000 gebruikers van een Apple Watch of vergelijkbare wearable werd dat gecombineerd met symptomen die gebruikers gaven. Vaak klopte deze combinatie van mens en machine en kon een smartwatch accuraat melden of je Covid hebt of niet.

Lange termijn

Het team achter dat onderzoek heeft daar nu een hoofdstuk aan toegevoegd. Het gaat om het Scripps Research Translational Institute in Californië. Zij hebben zich gestort op wat zij ‘long COVID’ noemen. Dat is niet de ziekte zelf, maar gevolgen van Covid op de lange termijn. Wederom biedt de smartwatch uitkomst: afwijkend gedrag ten opzichte van je normale situatie kan gemeten worden. Denk aan een afwijkende hartslag, sneller moe zijn of minder stappen zetten. Weer kunnen deze trends gemonitord worden op je smartwatch en zo is het inzichtelijk hoe en wat je lichaam doet in verband met Covid.

Heb jij dus last (gehad) van Covid, neem dan een smartwatch. Je gezondheid in verband met de ziekte ermee checken kan dus verrassend accuraat. (via New York Times)