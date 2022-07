Snapchat stelt teleur, kwart minder waard

Het bedrijf achter Snapchat stelt teleur. De beurskoers van Snap daalt met 25 procent.

Snap, het bedrijf achter Snapchat heeft het moeilijk. Afgelopen kwartaal leed het een verlies van 422 miljoen dollar. Vorig jaar in kwartaal 2 was dat nog een verlies van 152 miljoen dollar. Al dat verlies is niet goed voor de beurswaarde van Snap. Op de beurs verdampte na bekendmaking van de cijfers 25 procent van de waarde van het bedrijf.

Nieuwe inkomstenbronnen

Snapchat heeft last van de gekorte reclamebudgetten van adverteerders en ook strenge privacyregels. Daarom moet het roer om. De strategie moet aangepast worden om meer inkomstenbronnen te genereren naast advertenties.

Een manier die ze hebben bedacht is een betaald abonnement. Voor 4 euro per maand kun je gebruik maken van Snapchat+. Als abonnee krijg je dan toegang tot extra functies. Ook Telegram en Twitter proberen zo hun inkomsten te boosten.

Meer gebruikers

Er was ook goed nieuws te melden. Een klein lichtpuntje is dat het aantal dagelijkse gebruikers van de app nog wel toenam. Op jaarbasis zijn er 18 procent meer gebruikers actief en dat brengt het totaal aantal Snapchat gebruikers op 347 miljoen wereldwijd.

Een flink potentieel voor adverteerders zou je zeggen. Maar kennelijk valt dat toch tegen. Wij vragen ons wel af hoe goed zo’n investering in Snap aandelen nu eigenlijk is. Vorig jaar in Q2 een verlies van 152 miljoen en nu een verlies van 422 miljoen lijkt niet echt een goed rendement van je investering te voorspellen.