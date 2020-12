Snapdragon 888: nieuwe chip voor de beste Android smartphones - Apparata

Qualcomm heeft de nieuwe Snapdragon 888 gepresenteerd. Deze chipset ga je volgend jaar in alle top Android smartphones vinden.

Elk jaar komt Qualcomm met een opvolger van zijn allerbeste chipset. Er zijn maar weinig Android smartphone fabrikanten die zelf een processor ontwikkelen. Je hebt bekenden als Samsung en Huawei, maar het meerendeel maakt gebruik van de Qualcomm Snapdragon chips. Voor 2021 staat de nieuwe Snapdragon 888 op het programma.

Dit nieuwe topproduct gaan we onder andere terugzien in de topmodellen van OnePlus, LG, Samsung (voor een gedeelte), Sony, OPPO en ga zo maar door. De nieuwe Qualcomm Snapdragon 888 is volledig geïntegreerd voor 5G met een eigen modem en daarmee klaar voor de toekomst. Natuurlijk is deze chip ook weer een stukje sneller in vergelijking met zijn voorganger.

Een grote verbetering heeft Qualcomm weten te boeken op het gebied van verbruik. Met 5G ingeschakeld is de Snapdragon 888 een stuk zuiniger in vergelijking met het voorgaande model. Daarnaast kun je betere performance tijdens het gamen verwachten, wat ook erg veelbelovend klinkt.

Verder maakt de rekenkracht van de Qualcomm Snapdragon 888 het mogelijk om 120 foto’s per seconde te maken met een camera met een 12 megapixel resolutie. Het klinkt allemaal erg gelikt en het is uitzien naar 2021 wanneer de eerste smartphones met deze chipset verschijnen.