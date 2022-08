Snellere e-bike als alternatief voor auto’s

Je hebt altijd een windje mee en doet ook nog wat goeds voor het klimaat: de elektrische fiets is een snelle en milieuvriendelijke manier om je te verplaatsen van A naar B.

Een ideale manier om files te vermijden als een fietsen met een gewone fiets te ver is.

Met een elektrische fiets kan je trapondersteuning krijgen tot wel 25 kilometer per uur. Liever sneller dan 25 kilometer per uur? Onder de snellere e-bikes valt de speed-pedelec. Deze snellere variant van de e-bike kan snelheden behalen tot wel 45 kilometer per uur.

In dit artikel lees je de voordelen van een speed pedelec als alternatief voor een auto.

Snel naar je werk met een speed pedelec

Zoals gezegd is de speed pedelec een snelle en krachtige elektrische fiets. Ideaal voor als je afstanden die je wilt afleggen wat langer zijn. Let wel op: voor een speed pedelec gelden er dezelfde regels als voor een bromfiets. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal een leeftijd hebben van 16 jaar en geldt er een helmplicht.

Speed pedelec als concurrent voor auto

Dat je gemakkelijker een fiets pakt met trapondersteuning dan zonder, is gebleken in de afgelopen jaren. Niet voor niks dat de elektrische fietsen en de speed pedelecs steeds populairder worden. De gemiddelde afstand van werk naar huis in Nederland, is 23 kilometer. Woon je op minder dan deze gemiddelde afstand? Dan ben je binnen een uur op je werk met een elektrische fiets. Met een speed pedelec is dit nog sneller!

Accu als meest milieubelastend onderdeel

De accu van de elektrische fietsen wordt gezien als het meest milieubelastende onderdeel. Dit komt omdat de materialen die worden gebruikt schaars zijn en veel energie vragen. Het is daarom ook belangrijk dat je zo lang mogelijk met je accu doet en deze inlevert bij de milieustraat van je gemeente als je accu kapot is.

Lees in het artikel ‘Levensduur accu elektrische fiets: Wanneer vervangen? meer over het onderhouden en vervangen van je accu.

Gazelle Ultimate Speed 380 2022

Wil je zelf ervaren hoe de speed pedelec een goed alternatief is voor een auto? Probeer de Gazelle Ultimate Speed 380 2022. Bij deze Gazelle is er gedacht aan zelfs het kleinste detail. Het dynamische design in combinatie met de innovatieve technologie, maakt deze speed pedelec ideaal voor als je afstanden tussen woon- en werk op een milieuvriendelijke manier wilt afleggen.

Bij één van de winkels van Fietsvoordeelshop.nl een proefrit maken? Plan geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak in en ervaar zelf de voordelen van een speed pedelec. Liever een andere categorie fiets proberen? Ook dat is mogelijk. Kom langs bij één van de winkels bij jou in de buurt!