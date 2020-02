Sonic-film breekt record, levert veel geld op

De film is een succes!





Later dan gepland verscheen Sonic The Hedgehog eindelijk in de bioscoop. Je zou misschien denken dat de vertraging ook invloed zou hebben gehad op de interesse van fans. Niets van dit alles. Sonic The Hedgehog is een hit en sloopt records.

De film van Paramount leverde in de eerste drie dagen in de Verenigde Staten maar liefst 57 miljoen dollar op. Daarmee verslaat Sonic concurrent Detective Pikachu met Ryan Reynolds. Deze film bleef steken op een eveneens indrukwekkende 54,3 miljoen dollar. Voorlopig lijkt het erop dat Sonic tot de beste films van 2020 gaat behoren, financieel gezien dan.

Deze opbrengsten hebben zoals gezegd enkel betrekking tot de Verenigde Staten. Wereldwijd is de film al goed voor een opbrengst van zo’n 100 miljoen dollar. Sonic The Hedgehog is ook in Nederland te zien. Op IMDb pakt de film momenteel een score van 7 na bijna 8.000 stemmen.

In eerste instantie kreeg de film kritiek te verduren vanwege het uiterlijk van Sonic. Het karakter zou niet goed genoeg lijken op het figuurtje uit de games. De makers hebben de film daardoor uitgesteld en het personage aangepast. Een goede keuze, zo blijkt nu. Men is te spreken over het voorkomen van Sonic en beloont de makers met een bioscoopbezoek. (via Polygon)