Sonic The Hedgehog komt eraan [trailer]

Puma kleedt je graag in stijl voor de première.





Naast Super Mario was Sonic misschien wel het meest legendarische spelletjes-karakter. Waar Super Mario doorontwikkeld is en nog steeds bij veel gamers hoog in de favorietenlijst staat leek Sonic een beetje vergeten. Toen er een film werd aangekondigd was men dan ook sceptisch, maar de eerste trailer zorgde ervoor dat het pluizige bijdehandje direct weer op de kaart stond.

Sonic The Hedgehog op 14 februari in première

De reden voor de publiciteit was echter niet de goede film, maar het feit dat de film-versie niet genoeg op de spelletjes-versie zou lijken. Het ontwerpteam nam de kritiek serieus en ging aan de slag. Inmiddels is bekend dat Sonic vanaf aankomende Valentijsdag 14 februari in de bioscopen zal draaien. Een trailer brengt je vast al in de stemming.

Puma vertrouwt op een kassucces

Puma, dat al eerder liet zien een voorliefde voor sportschoenen en retro-tech te willen combineren zet nu ook in op onze retro-vriend.

Met een heuse Sonic-kleding lijn kan jij in stijl naar de bioscoop. Dat het Sega-vriendje nog populair is kunnen we daar zien. Op de Nederlandse site zijn de hoodie en het herenshirt namelijk al uitverkocht. Andere sportieve gaming gear, zoals sneakers en caps vind je uiteraard nog wel op de speciale Nederlandse Sonic Puma-site.

Foto: Puma