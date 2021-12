Sonic, TikTok en meer nieuws voor je Tesla

Je kunt deze kerst ook spenderen aan boord van je Tesla, want dankzij een nieuwe update valt er genoeg te beleven.

Het infotainmentsysteem aan boord van een Tesla kun je niet vergelijken met andere auto’s. Het aanbod aan apps en games overstijgt iedere concurrent. En dat aanbod blijft zich uitbreiden aan de hand van een update door Tesla. Nu is het weer tijd voor zo’n update, zo vlak voor de feestdagen.

Heb je ruzie aan tafel tijdens het kerstdiner, dan kun je altijd nog ontsnappen in je Tesla. Want vervelen doe jij je niet in de elektrische auto. Met deze nieuwe update is onder andere Sonic the Hedgehog en Sudoku opgenomen in het aanbod van speelbare games. Ook is de TikTok app nu te gebruiken aan boord van je Tesla.

De update brengt ook nog wat serieuzere zaken met zich mee. Met de Automatic Blind Spot Camera kun je nu live een camerabeeld krijgen als je de richtingaanwijzer gebruikt. Ook kun je voortaan tussenstops toevoegen als je gebruik maakt van het navigatiesysteem. Verder voegt Tesla de optie van automatische stoelverwarming toe voor de voorste zitrij. De stoelverwarming gaat dan aan op basis van de buitentemperatuur. Scheelt weer een handeling!

Dit en meer maakt uit van de nieuwste update voor je Tesla. Deze update kan over the air, via een draadloze internetverbinding, naar de auto worden gehaald en geïnstalleerd. Zo zit je er met de kerst warmpjes bij. Letterlijk.