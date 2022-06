Gast krijgt $15.000 aan spullen van Sonos, maar moet wel dokken

Sonos verpestte een bestelling wel heel erg en bezorgde over 30 leveringen $15.000 aan geluidsapparatuur. En dit is niet het enige voorbeeld.

Er heerst momenteel een gekke bug binnen het bestelsysteem van Sonos. Een klant van de geluidsexpert trok de beerput open nadat hij een flinke bestelling thuisbezorgd kreeg… Zes keer achter elkaar! Het ergste was dat hij eigenlijk ook het totaalbedrag van omgerekend ruim €14.000 moest betalen. Ondertussen werkt Sonos gelukkig aan een oplossing

Sonos verprutst bestelling

Hij blijkt niet de enige te zijn die een absurde lading aan pakketjes van het bedrijf toegestuurd krijgt. Uit een Reddit-thread blijkt dat veel meer klanten maar pakketjes bleven ontvangen, zo meldt The Verge.

De gozer in kwestie bestelde simpelweg een draaitafel, een Arc-soundbar, een Arc-mount, een Sonos One-speaker en een Roam-speaker. Hij kreeg de bestelling zes keer verdeeld over een absurde hoeveelheid van 30 leveringen.

Wij zouden niet graag zijn buurman zijn geweest in deze periode, aangezien zij ongetwijfeld regelmatig een pakketje hebben moeten aannemen. Het ‘slachtoffer’ vertelt tegen The Verge dat hij daarnaast behoorlijk in de problemen zit met zijn huurbaas. Omdat de godsonmogelijke hoeveelheid pakketten niet in zijn appartement passen, heeft hij er veel in de lobby van zijn gebouw laten staan. Daar zit natuurlijk ook niemand op te wachten.

Ondertussen is Sonos zich bewust van de bestelling-bug en werkt aan een oplossing. Ook krijgen klanten zoals het hoort netjes verzendlabels toegestuurd om de pakketten gratis terug te sturen. En de rekening voor alle extra spullen hoeft gelukkig niet betaald te worden.