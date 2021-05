Sony geeft nog een reden om een PlayStation 5 te kopen - Apparata

Althans, als je geïnteresseerd bent in exclusieve PS5 games. Want Sony is veel van plan op dit gebied.

De Xbox Series X en PlayStation 5 lijken qua graphics en kracht op elkaar. Maar ze verschillen van elkaar op een paar cruciale punten. Vervolgens krijgen gamers de kans om een kamp te kiezen. Of je kiest niet en koopt ze gewoon allebei. Dat kan natuurlijk ook. Eén van die unieke punten is exclusieve games. En Sony is van plan flink uit te pakken met exclusieve games voor de PS5.

Exclusieve PS5 games

Met de voorgaande PlayStation consoles had je wel een prima lijstje met exclusieve games, maar echt overweldigend was het niet. Nou, dat gaan de Japanners dus compleet anders aanpakken met de PlayStation 5. Het lijstje met PS5 exclusive games zal groot worden. Je hebt nu al een aantal titels, zoals Returnal, Spider-Man: Miles Morales en Sackboy: A Big Adventure. Daar komen nog titels bij zoals Gran Turismo 7 en Ratched and Clank: Rift Apart. Maar er zit veel meer in de pijplijn.

In een interview met Wired zegt Hermen Hulst, topman binnen PlayStation Studio, dat er meer dan 25 exclusieve PS5 games het licht gaan zien. Dat is een behoorlijke lijst. Natuurlijk zal niet elke titel je aanspreken, maar Sony heeft hiermee wel een belangrijke troef in handen.